الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين ولو بمكالمة عبر تقنية الفيديو

ذكر الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم متابعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها مطلع الأسبوع، ولو بمكالمة عبر تقنية الفيديو.



ولن يزور بوتين نيودلهي للمشاركة في قمة العشرين لكبرى الدول الصناعية، إذ يقول إنه يريد البقاء في موسكو، والتركيز على الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيتعامل مع المسائل الرئيسية المرتبطة بالقمة.



وفي أغسطس، شارك بوتين بالفعل عبر تقنية الفيديو في قمة بريكس التي تضم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في جوهانسبرج.



ولم يحضر بوتين بشكل شخصي لمخاوف بإلقاء القبض عليه في جنوب أفريقيا، بعدما صدرت مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، بالحرب الروسية الأوكرانية.



ولم يتضح ما إذا كان بوتين معرضا لخطر إلقاء القبض عليه في الهند.



وينصب تركيزه على الأرجح على الانتخابات الإقليمية في روسيا المقرر إجراؤها الأحد المقبل.



ولا تعترف أوكرانيا ولا غالبية المجتمع الدولي بالانتخابات في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا.