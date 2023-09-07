الناتو: أوكرانيا تتقدم في هجومها المضاد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف ستولتنبرج أمام النواب في البرلمان الأوروبي "الأوكرانيون يكسبون أراض تدريجيا... لقد تمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية وهم يتقدمون للأمام"، وفقا لوكالة رويترز.

من ناحية أخرى، قال ستولتنبرج إنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن حطام طائرة مُسيرة عُثر عليها على الأراضي الرومانية ناجم عن هجوم متعمد شنته موسكو على رومانيا.

وأضاف لنواب البرلمان الأوروبي "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وقوع هجوم متعمد روسي وننتظر نتيجة التحقيق الجاري".