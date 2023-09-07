النيابة تحقق مع مالك محل بويات أسفل عقار مصر القديمة المحترق

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع مالك محل بويات وأدوات تشطيب أسفل عقار مصر القديمة المحترق، حول إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل المحل لاحتوائه على مواد سريعة الاشتعال، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق بما فيهم محل بويات، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بحالة اختناق؛ فجرى اسعافهما، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد علي الاشتعال مثل التنر وغيرها، مما ادى الي زيادة وسرعة اشتعال اللهب وعدم القدرة علي إطفاء النيران في البداية.

وصرحت النيابة بدفن جثامين شخصين تقحما داخل المنزل، فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

تفاصيل الحادث

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت محتويات أكثر من 3 طوابق، فيما تفحمت جثتي شخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الاسعاف بنقلهما إلى المشرحة، فيما تم إسعاف 2 آخرين جراء إصابتهم بحالة اختناق.