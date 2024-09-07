قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمناورات واضحة وصريحة في الالتفاف على قرار مجلس الأمن، وحتى على الاتفاق الذي بادر به الرئيس جو بايدن، وتماطل في عقد صفقة التبادل وقف إطلاق النار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه بهذه السياسة تهرب إسرائيل إلى الأمام لمواصلة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست جادة في أقوالها، بدءا من الحديث في 15 من أغسطس الماضي بأن المحادثات لوقف إطلاق هي مفاوضات الجولة الأخيرة، ومن ثم الحديث عن جولة حاسمة بعدها.

ولفت إلى إلى أنه لا جولة مفاوضات أخيرة انتهت، ولا الجولة الحاسمة تمت، ولا زالت عملية الإبادة الجماعية متواصلة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم باستثناء العسكريين، يصرون على مواصلة الإبادة والسيطرة على غزة بشكل كامل.

ولفت إلى بدء بعض عمليات الاستيطان في قطاع غزة، حيث عقد قبل يومين مؤتمر لتعميم وتعميد الاستيطان في محافظات القطاع، وسبق ذلك الأمر تعيين نتنياهو حاكمًا عسكريًّا للقطاع.