ورشة عمل ببني سويف لاستكمال إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية

شهد اللواء حازم عزت سكرتير عام بني سويف جانبًا من ورشة عمل استكمال المرحلة الثانية لإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الخطة الاستثمارية، ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها في إعداد وتنفيذ مشروعات استثمارية تحقق عائدًا ملموسًا للمواطنين.

وخلال التدريب أكد السكرتير العام أهمية البرنامج في رفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير قدراتها في إعداد وتنفيذ المشروعات بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تأتي ورشة العمل استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي عُقد في يوليو الماضي، حيث تقوم مجموعات العمل بالمحافظة بإعداد مقترحات لعدد من المشروعات وفق النماذج المطورة، تمهيدًا لمناقشتها وتقييمها خلال المرحلة الحالية.

وأوضح د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالديوان العام أن الورشة تضمنت استعراض نموذج عملي للتدريب على إعداد دراسة الجدوى القبلية لأحد مشروعات الخطة الاستثمارية، مع مناقشة آليات التنفيذ والمعايير الواجب مراعاتها لضمان جدوى المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية، فضلًا عن الرد على استفسارات الحضور وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بعملية إعداد الدراسات.

حضر الفعاليات الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد عاشور استشاري دراسات الجدوى القبلية، وعبد الله مصطفى منسق مكون التنمية الاقتصادية، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية، فضلًا عن ممثلين من إدارات الشئون المالية والمتغيرات المكانية والخطة والموازنة وغيرها من الإدارات المعنية.