الدكتور محمد صالحين قائما بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الأهلية، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد الكريم صالحين محمد، الأستاذ بكلية الهندسة، بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك اعتبارًا من 7 سبتمبر 2025.

ويعد الدكتور محمد صالحين من الكفاءات العلمية المتميزة في مجال التخطيط والتصميم العمراني، حيث يشغل منصب رئيس قسم وأستاذ التخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بالجامعة، وأمين لجنة الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما قام بتطوير ممارسة طويلة في مجالات التعليم العالي وفي خدمة المجتمع والبيئة مصحوبة بخبرة كبيرة في التعاون الدولي.

وقد حصل الدكتور “صالحين” على الدكتوراه في تحليل النظم الحضرية من كلية إدنبرة للفنون بالمملكة المتحدة عام 2001، كما نال منح ما بعد الدكتوراه من الأكاديمية الألمانية للأبحاث والاتحاد الأوروبي، وله أكثر من 50 بحثًا منشورًا في دوريات ومؤتمرات دولية وإقليمية.

وشغل العديد من المناصب الاستشارية والتنفيذية أبرزها: مستشار لوزراء التعليم العالي والإسكان والبحث العلمي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير العمراني، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عمله مستشارًا لعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل تطوير مثلث ماسبيرو، وتطوير العشوائيات، وتصميم الجامعات والمدن الجديدة.

ويقوم حالياً بأعمال الاستشاري العام والمعماري لجامعتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وهما من المشروعات القومية الاستراتيجية الهامة شاملة المستشفيات الجامعية بمدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، أيضاً الاستشاري المعماري لفرع كلية طب عين شمس بالعبور ومعهد التمريض التابع لها، بالإضافة لفرع جامعة بدر الخاصة بمدينة غرب أسيوط وفرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالاقصر.

كما أسس الدكتور محمد صالحين

أول برنامج ماجستير دولي مشترك متعدد التخصصات بجامعة عين شمس بالشراكة مع جامعة شتوتجارت الألمانية، وهو برنامج “العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD)” الذي جذب باحثين وطلابًا من مختلف دول العالم، ويُعد من البرامج المرموقة في المنطقة.

ولدى الدكتور صالحين خبرة واسعة في مجال الاستشارات الهندسية من خلال تأسيسه وإدارته لمجموعة التنمية المتكاملة (IDG) منذ عام 1993، التي نفذت مشروعات تصميم وإشراف للعديد من المنشآت التعليمية والسكنية والخدمية في مصر وعدد من الدول العربية.

أيضًا شارك الدكتور صالحين في إعداد وتطوير العديد من المخططات العمرانية والاستراتيجية، من أبرزها: خطة التنمية المتكاملة لإقليم الساحل الشمالي، رؤية القاهرة 2050، التقييم الجماعي للعقارات المصرية (وزارة المالية)، ومشروعات تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة وأسيوط بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والأمم المتحدة.

كما شارك في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية بعدد من المحافظات (الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، الشرقية، مطروح، الإسكندرية، برج العرب)، وأشرف على إعداد مخططات “ابني بيتك” بالعاشر من رمضان والصالحية، وتطوير المناطق المحيطة بالعشوائيات في القاهرة.

وفي مجال الإشراف وإدارة المشروعات، تولى إدارة والإشراف على عدة مشروعات قومية كبرى منها: جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، مشروع مزارين بالعلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات عمرانية كبرى مثل O-West وSun Capital.

أما في مجال البحث والتطوير، فقد تولى قيادة مشروعات وطنية ودولية بارزة لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني، من أهمها مشروع BUILD-ME (2016–2025) لإصدار أول شهادة أداء طاقة وطنية في مصر، ومشروع COOL-UP (2018–2027) لتطوير استراتيجية وطنية للتبريد المستدام بالتعاون مع وزارة البيئة.