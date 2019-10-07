غرق سفينة صيد كورية شمالية بعد التصادم مع زورق دورية ياباني

أعلن مسؤولون في الحكومة اليابانية أن سفينة صيد كورية شمالية قد غرقت وسقط طاقمها المكون من 20 فردا في المياه بعد أن تصادمت مع زورق دورية ياباني في بحر اليابان اليوم الاثنين.

وأفاد مسؤولو خفر السواحل الياباني بأنه تم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة الكورية الشمالية بعد الحادث الذي وقع الساعة 0910 تقريبا صباح اليوم الاثنين، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غرب شبه جزيرة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

وذكر أحد مسؤولي هيئة المصائد السمكية اليابانية أن لم يصب أي من أفراد طاقم قارب الدورية التابع للهيئة بأذى، كما أن القارب لم تلحق به أضرار كبيرة، وظل قادرا على التحرك بنفسه.

وأفادت الهيئة بأن قاربها حث السفينة الكورية الشمالية على مغادرة المنطقة قبل التصادم، حيث كان يبدو أنها تهدف لصيد الحبار.

ووقع الحادث في منطقة تعرف بأنها منطقة صيد غنية.