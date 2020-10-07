استضافة جناح إسرائيلي في معرضين دفاعيين بالإمارات في 2021

وقع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية الإماراتية للمعارض "أدنيك"، اتفاقية استراتيجية مع أكبر معرض للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في إسرائيل "آي إس دي إي إف"، التابع لمجموعة "أفنون".



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) سيتولى معرض "آي إس دي إي إف" بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض "آيدكس"، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، إلى جانب الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.



وسيتم الإعلان رسميا عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض "آيدكس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنيك" إن "معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل هي خطوة مثمرة نحو مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث سيفتح توقيع هذه المعاهدة آفاقا وفرص جديدة للبلدين في مجموعة من القطاعات، ومنها سياحة الأعمال".



وتقام فعاليات معرضي الدفاع الدولي (آيدكس)، والدفاع البحري (نافدكس) بالتزامن مرة كل عامين.



ووفقا لوكالة وام، فإنه من المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة من "آيدكس" و"نافدكس" مشاركة أكثر من 1300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.