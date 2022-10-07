وفاة شخص وإصابة 3 آخرين خلال ممارستهم السباحة بأحد شواطئ مرسى مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى مرسى مطروح العام استقبل 3 أشخاص بينهم 2 يحملون الجنسية الباكستانية، كادوا أن يتعرضوا للغرق أثناء السباحة.

وذكر وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن المصابين هم: "عبد الله بن دنشاد 36 عاما، ومير عابد، 36 عاما، وآخر مصري الجنيسة، كاوا أن يتعرضوا للغرق في أثناء ممارستهم السباحة.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا، فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى؛ لتلقي باقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

كما استقبل مستشفى الحمام المركزي، استقبل محمد كمال عبد الغنى 36 عاما، جثة هامدة؛ جراء تعرضه لاسفكسيا الخنق بعد تعرضه للغرق فى مياه البحر، بإحدى قرى الساحل الشمالى.