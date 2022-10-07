الأمم المتحدة: قوافل إنسانية إلى المناطق التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في خاركيفسكا

قالت الأمم المتحدة إنها تخطط لمزيد من القوافل الإنسانية إلى المناطق التي استعادت الحكومة الأوكرانية السيطرة عليها فى خاركيفسكا شمال شرق أوكرانيا.

وأضافت أنها تمكنت من الوصول الى هذة المناطق بعد عدة أشهر من القتال العنيف حيث يعتقد أن ما يقرب من 140 ألف شخص ما زالوا في البلدات والقرى والمستوطنات بالمناطق التي تغيرت فيها السيطرة ولكن لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على الغذاء والمياه والغاز والكهرباء والخدمات الطبية.

وأشارت المنظمة على لسان يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلا أن حوالي من 8 إلى 9 آلاف شخص لا يزالون فى مدينة إيزيوم البالغ حوالي 46 ألف نسمة وقال المتحدث ان هؤلاء ووفقا لبعثة الأمم المتحدة الأخيرة هناك يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف المتحدث أن الأسواق والمحلات التجارية فى هذة المناطق قد دمرت أو أغلقت حيث تتجمع العائلات في ساحة البلدة الرئيسية لتبادل ممتلكاتهم وإمداداتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وذكر ان حوالى 4 آلاف شخص من أصل 28 ألفا لا يزالون فى بلدة كوبيانسك حيث لا تزال الأعمال العدائية والقتال متكررة هناك، واشار إلى أن السكان على الجانب الشرقي من المدينة يقضون أيامهم في المخابئ ويخرجون فقط لتلقي المساعدة الانسانية أو على متن حافلات الإجلاء التي تنظمها السلطات المحلية.

وأوضحت أن أكثر من 73 ألف شخص وهو ما يقرب من نصف السكان الذين يعيشون في المناطق التي تمت استعادتها في إقليم خاركيفسكا تلقوا مساعدات غذائية وإنسانية، كما ستصل الأدوية ومستلزمات الجراحة والطوارئ لعلاج 10 آلاف شخص خلال الأسابيع القادمة إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء المنطقة وذكر المتحدث باسم المنظمة أنها والشركاء من المنظمات غير الحكومية تخطط لمزيد من القوافل الإنسانية في الأيام المقبلة.