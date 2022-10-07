البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى سببًا لتغيير وضعها النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا ترى سببًا لتغيير وضعها النووي.

وأضافت بيير في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أنه ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية قريبًا، موضحة أن حديث الروس عن استخدام الأسلحة النووية حديث غير مسؤول.

ويأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل العالم أقرب إلى معركة (حرب نهاية العالم) للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية.