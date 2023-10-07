قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن مصر تقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني يعتمد على رواية كاذبة ويحاول تحميل الشعب الفلسطيني جرائمه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديبا، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن قوات الاحتلال تحاول إخفاء السبب الأساسي والمركزي المتمثل في استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية، وخرقه للقوانين الدولية.



ونوه بأن الاحتلال قتل أكثر من 250 شهيدا منذ بداية العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب محاولته لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب، منوها أن عملية طوفان الأقصى سببها العدو الصهيوني باستفزازاته للشعب الفلسطيني وعدوانه.



وأوضح أن حركة حماس وكتائب القسام تعمل على تطوير إمكاناتها من تسليح ومعدات للدفاع عن الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العقل الفلسطيني العسكري ممتاز، وهذا الأمر يحسب للشباب الفلسطيني. ‏



ولفت إلى إن حركة حماس قدمت نموذجا يُحترم في التعامل مع الأسرى من الجانب الإسرائيلي، وتأمينهم في خنادق أو أنفاق المقاومة، وذلك استنادا للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع حقوق الأسرى وتقاليد الشعب الفلسطيني والأمة العربية.