مصرع شخص إثر انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

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لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرون بالفيوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود وفيات وإصابات.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بطريق مصر أسيوط الغربي بالقرب من مفارق جرزا نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي.

وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.