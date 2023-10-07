الصحة الفلسطينية: 200 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة نحو ألف و610 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، عن إعلان حالة الطوارىء في كل المستشفيات، كما أوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



وأضافت، في بيان صادر عن الوزارة: "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".



وصباح اليوم السبت، بدأ الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عملية عسكرية واسعة النطاق أسمتها "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل غلاف غزة بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة.



وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.



كما أكد جيش الاحتلال أن حركة حماس سيطرت على عدة بلدات للمستوطنات الإسرائيلية جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، "إسرائيل تحت الهجوم والقصف وتتعرض لعملية تسلل تقوم بها حماس"، مضيفة "سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا"، على حد زعمها.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصفه لقطاع غزة وبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" داخل القطاع كما استدعى جنود الاحتياط.