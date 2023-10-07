استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة.

وبـ5 آلاف صاروخ وقذيفة أعلنت حركة حماس إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

- إطلاق عملية طوفان الأقصى

فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب وكالة الصحافة الفسطينية "صفا".

- حماس تسيطر على مستوطنات إسرائيلية

كما أعلن جيش الاحتلال، أن حركة حماس سيطرت على عدة بلدات للمستوطنات إسرائيلية جنوبي البلاد، بينما كشفت سرايا القدس عن أسلحة وطائرات بدون طيار "درونز" جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة.

- إسرائيل تمر بوقت عصيب

كما أفاد الاحتلال في بيان له، بأن إسرائيل تمر بـ"وقت عصيب" وأن حركة "حماس" ترتكب خطأ جسيما بهذه العملية، على حد زعمه.

في المقابل، أسرت حركة حماس جنودا إسرائيليين من عدة مناطق متفرقة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فيما أعلنت تل أبيب سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها إثر العملية العسكرية الفلسطينية.

- إسرائيل تحت القصف

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، "إسرائيل تحت الهجوم والقصف وتتعرض لعملية تسلل تقوم بها حماس"، مضيفة "سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا"، على حد زعمها.

وقبيل ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف قطاع غزة وبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة كما استدعى جنود الاحتياط.

فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن هناك قتلى ومصابون بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين بعد تسلل مسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

كما سيطر عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة، وأسروا جنودا إسرائيليين.

- تنديد مصري

وفي القاهرة، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا السياق، أجرى شكري اتصالاً مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي منذ مساء الجمعة، حيث أكد شكري أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على جميع المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، كاشفاً أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.