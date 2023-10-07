وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستفوز بهذه الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل "ستفوز بهذه الحرب" ضد حماس، وذلك بعد ساعات من إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى، صباح اليوم السبت.

وقال غالانت: "ارتكبت حماس خطأ فادحا هذا الصباح وأطلقت حربا ضد دولة إسرائيل"، وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وتابع وزير الدفاع: "تقاتل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العدو في كل مكان"، مضيفا: "أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى اتباع التعليمات الأمنية، ستفوز دولة إسرائيل بهذه الحرب!".

وكان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف أعلن، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الضيف في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وكان صحفيون، في وكالة الصحافة الفرنسية، قد أفادوا بإطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت.

وبدأ القصف من مواقع عدة في غزة قبل الساعة 6,30 صباحا وكان لا يزال مستمرا بعد نصف ساعة تقريبا، وفق صحفيّي الوكالة.

كما ذكر شهود عيان بأنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة باتجاه إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجنوب، فيما حضّت الشرطة الإسرائيليين على البقاء قرب الملاجئ.