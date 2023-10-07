إعلام عبري: عشرات المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي وأسروا جنودا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة، وفق وكالة سبوتنيك.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على تجنيد واسع لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

وأعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية طوفان الأقصى.