أحمد فتحي: لن أنسى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2013

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أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لن ينسى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي حملها رفقة الأهلي في عام 2013.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لن أنسى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 مع الأهلي وأمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي".

وأضاف: "كنت ألعب في وسط الملعب، وهو مركزي المحبب، وفي المباراة النهائية صنعت هدفًا لأحمد عبد الظاهر، كما أن المباراة كانت يوم عيد ميلادي 10 نوفمبر".

وسبق وأعلن أحمد فتحي اعتزاله اللعب بشكل نهائي، ليختتم مسيرته مع بيراميدز الذي توج ببطولة كأس مصر.