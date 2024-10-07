مرموش على رادار مانشستر يونايتد

انضم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الفترة المقبلة.

يقدم عمر مرموش مستويات قوية للغاية مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، وقاد فريقه لتعادل ثمين أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3، أمس الأحد، سجل منها هدفين وصنع آخر، ليواصل الدولي المصري تربعه على عرش هدافي البوندسليجا في الموسم الحالي منفردا.

وفقا لـ شبكة «CaughtOffside» انضم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع الموهوب عمر مرموش الصيف المقبل وهناك استعداد لزيادة الاهتمام في يناير القادم بمحاولة للتعاقد معه.

لينضم مانشستر يونايتد إلى أندية أرسنال وتوتنهام وليفربول الذي يرغبون في التعاقد مع مرموش في ظل مستواه المتوهج بالموسم الحالي.