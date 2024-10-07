أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أي مشكلة في إنتاج الدواجن، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية في تسعيرها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو "ارتفاع سعر الكتكوت"، لافتا إلى بلوغه 52 جنيها.

وانتقد بعض الشركات التي تبالغ في أسعار إنتاج الكتاكيت، مؤكدا أن "تكلفته لا تتجاوز 20 جنيها"، متسائلا عن سبب وصولها للمستهلك بـ 52 جنيها.

وأشار إلى أن "الدولة اتخذت إجراءات سريعة بفتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج"، قائلا: "بعد فتح باب استيراد الكتاكيت والدواجن بالتأكيد سنشهد خفضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأناشد التجار والسلاسل التجارية ارحموا الناس شوية".

ونفى وجود أي مشكلة في مدخلات الإنتاج في ظل نوافر الأعلاف وثبات أسعارها ثابتة، قائلا: "المشكلة الأكبر أن من يتحكم في أسعار الدواجن مجرد سماسرة، لا يصح أن يتحكم أشخاص بعينهم في سعر الدواجن بمصر وسوق بحجم استثمارات بـ 100 مليار جنيه".