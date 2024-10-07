وزير الاقتصاد الألماني: الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير مُرض

وصف وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه غير مُرضٍ.

وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، إنه سيتم ضخ دفعة استثمارية ستساعد على المدى القصير، مشيرا إلى أن هذا هو بالضبط ما تخطط له الحكومة الفيدرالية من خلال "مبادرة النمو".

وعلى عكس ما تطالب به الولايات الألمانية، أكد هابيك المنتمي إلى حزب الخضر أنه يجب ألا تكون هذه المبادرة أقل حجمًا، لافتا إلى ضرورة موافقة الولايات على خطط تحسين التخفيضات الضريبية التي ترتبط بتخفيض الإيرادات الضريبية.

ورأى هابيك أن الشيء الأهم الآن هو إزالة العوائق، وقال إن البيانات يتم تعديلها باستمرار، وأردف: "للأسف الآن نحو الأسفل". ووصف الوضع بأنه شديد التقلب. وأكد هابيك بذلك أن الحكومة الفيدرالية خفضت توقعاتها الاقتصادية.

كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ذكرت أمس الأحد، أن هابيك سيعلن في التوقعات الاقتصادية لفصل الخريف المزمع طرحها بعد غد الأربعاء، أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا في العام الحالي.

وكان هابيك يتوقع بالأساس زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0% لعام 2024، وقالت الصحيفة، إن الوزير سيعلن أن المتوقع الآن أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 2ر0%، وأضافت الصحيفة أن هابيك سيعلن أن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1ر1% في عام 2025.