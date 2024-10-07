قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار البن العالمية شهدت ارتفاعًا خلال الشهرين الماضيين بنسبة تصل إلى 15%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن محال البن رفضت فرض أي زيادات في الأسعار خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه لا توجد أي ارتفاعات حاليًا، باستثناء من ليس لديه مخزون كافٍ، حيث يضطر للشراء بأسعار مرتفعة. وأوضح أن سعر كيلو البن السادة يبلغ 480 جنيهًا، بينما يصل سعر البن المحوّج إلى 600 جنيه.

وجدد التأكيد على أن أكثر من 95% من المحال التجارية لم تشهد أي ارتفاعات في الأسعار، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لمدة شهرين.

وأكد أنه لا توجد أي زيادات متوقعة في الأسعار لمدة شهرين قادمين على الأقل، موضحًا أن الدولة تستورد جميع احتياجاتها من البن الخام.