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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:36 م

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان  و محمد عواد و مصطفي شوبير  و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش في تدريبات غداً.


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