رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته وحيازة المواد المخدرة في محافظة سوهاج، وأيدت المحكمة حكم السجن المشدد لمدة 4 سنوات الصادر ضده.

وكانت قد قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم" خ.ز" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه عن الجريمة الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ضرب المجنى عليها "ن.ن" زوجته عمدا بأن ألقى عليها مادة بترولية وأشعل النار بملابسها فحدثت إصابتها بالحروق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها أجلاً ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز أداة " مادة الجازولين " وستعملها في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وشهدت المجني عليها أمام تحقيقات النيابة العامة أن المتهم زوجها وأنجيت منه ثلاث أطفال لم يجاوز عمر أكبرهم سبع سنوات وأن العلاقة الزوجية بينهما عادية وأحياناً ما يحدث خلافات بينهما معتاده بين الأزواج.

وأضافت أنه في الفترة الأخيرة كان غاضباً وعصبي المزاج معها بسبب عدم عثوره على جواز سفره وإقتراب موعد سفره لدولة الكويت، لذلك توجهت لمنزل والدها، وفي يوم الحادث عادت لشقة الزوجية بإرادتها لعلمها بسفر زوجها لدولة الكويت في نفس اليوم.

شهادة المجني عليها

وتابع خلال شهادتها، أنه بعد أن أعدت نفسها له وانفرد بها في إحدى الغرف الداخلية، ألقى عليها "بنزين" كان مجهزاً له وأخذ يهددها باستخدام قداحة السجائر فاشتعلت بها النيران، وتمكن من إخماد النار المشتعلة وتسبب ذلك في إصابته بحروق يكفي اليدين فضلاً عن استغاثته بالناس لمساعدته في إنقاذها وبالفعل تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

كما شهد شقيق المجنى عليها بأنه أثناء تواجده رفقة المجنى عليها قبل وفاتها بالمستشفى أخبرته بما لا يخرج في مضمونه عما شهدت به آنف الذكر.