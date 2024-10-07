عناصر القسام يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب جباليا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري الحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال غرب جباليا.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين: «مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا شمال القطاع، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم».

وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة لبلدات ومناطق عدة شمال قطاع غزة، منها بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الإخلاء A1-3, D6, D2, B1-3، تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة».

ودعا «السكان إلى إخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي»، زاعمًا أن «️شارع صلاح الدين متاح أمامهم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة، وسيكون مفتوحًا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00».