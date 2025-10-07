اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عددا من أحياء مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وأقام حواجز في شوارعها.

وذكر مراسل الأناضول في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة وانتشر في عدد من أحيائها.

وبين أن الجيش أقام حواجز عسكرية في عدة شوارع وعرقل حركة المرور، واعتقل عددا من الشبان، وأنزل أعلاما فلسطينية عن أعمدة ومحال تجارية.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي حوّل المسجد العمري الكبير بالبيرة إلى مركز تحقيق.

وأضافت أن الجيش أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمع لمدنيين فلسطينيين في المدينة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وفي الإطار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، سلسلة اقتحامات لعدة مدن وبلدات، تركزت في مدينة قلقيلية (شمال)، وبلدة بيرزيت شمال رام الله (وسط)، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​