طائرة تقل 14 تركيا مشاركا بأسطول الصمود تنطلق من الأردن إلى إسطنبول

انطلقت من العاصمة الأردنية عمان، طائرة تقل 14 ناشطا تركيا مشاركا بأسطول الصمود العالمي، بعدما احتجزتهم إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية، ورحلتهم لاحقا إلى الأردن.

وبحسب مراسل الأناضول، تم نقل المواطنين الأتراك الـ14، إلى مطار الملكة علياء الدولي، تحت إشراف السفارة التركية في عمان.

وبعد إتمام إجراءات السفر بالمطار، صعد الناشطون إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، وكان في وداعهم وفد من موظفي سفارة أنقرة بعمان، يأتي على رأسهم السفير يعقوب جايماز أوغلو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل 131 مشاركا في "أسطول الصمود العالمي" بينهم 14 تركي، إلى الأردن بعد ترحيلهم من إسرائيل.

ومساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​