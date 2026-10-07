صلاح يواصل استعداداته مع طرابزون لمواجهة سامسون سبور في الدوري التركي

واصل محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، تحضيراته مع فريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سامسون سبور، ضمن منافسات الدوري التركي.

ويستعد طرابزون سبور لملاقاة سامسون سبور، السبت المقبل، على ملعب «كانيك 19 مايو»، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي.

وحرص محمد صلاح على مشاركة جانب من استعداداته للمباراة، حيث نشر عددًا من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها في حالة معنوية جيدة خلال تدريبات الفريق، قبل مواجهة سامسون سبور.

وكان صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر عقب التعادل مع أنجولا، قبل أن يتوجه إلى إنجلترا لقضاء بعض الوقت مع نجله ليل، ثم عاد إلى تركيا للانتظام في تدريبات طرابزون سبور استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور.

ويحتل طرابزون سبور المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سامسون سبور في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.