مستشار رئيس الوزراء العراقي يكشف كواليس محاولة اغتيال الكاظمي

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون السياسية، مشرق عباس، إن محاولة اغتيال الدكتور مصطفى الكاظمي كانت نية لتصفية رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن القضية في طور التحقيق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنه تم تشكيل لجنة عليا في العراق لمعرفة المسؤولين عن محاولة الاغتيال والتوصل إلى الجناة، متابعًا: «لدينا معلومات وخيوط وأدلة وبعون الله سنصل إلى المجرمين ونضعهم أمام القضاء خلال أقرب وقت ممكن».



وأشار إلى أن وجود الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي على مستويات منخفضة لم تُمكن الجهات الأمنية والعسكرية من رصدها بالرادار، وخاصة أن المنزل يقع على نهر دجلة، قائلًا إن الطائرات صغيرة ومتوسطة الحجم.



ولفت إلى أنه بمجرد استهداف الطائرة الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي واجه أفراد حماية «الكاظمي» الطائرات الأخرى، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات أولية، والتقرير النهائي ستصدره لجنة التحقيق.



وتابع: «الجهات المعنية تبحث الأدلة وتتعامل معها بمنتهى الحكمة والهدوء، لا نرغب في أن يكون التعاطي مع المسألة طبقًا لرد الفعل، نجري تحقيقًا شفافًا وعمليًا، وسيعلن للرأي العام فور انتهائه».



وتوقع الوصول إلى الجناة خلال أقرب وقت ممكن، معقبًا على بعض التيارات التي تقول إن محاولة الاغتيال مزيفة: «هناك مجموعات خارجة عن القانون ترتبط بعضها بأذرع سياسية ونعمل على معالجة تلك المسائل الشائكة بهدوء وتأنٍ، وتلك الجماعات لا يروق لها مفهوم الدولة بل تريد الفوضى والعنف وترغب في الاستثمار بهما».



وأكد أن الدولة العراقية تمكنت من مواجهة تلك الجماعات العام الماضي بهدوء وصبر، مضيفًا أنها «مستمرة على هذا الطريق وصولًا للدولة التي يجب أن تنهض؛ لأن العراق بلد تاريخي قدره أن ينهض».



وكانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية، أعلنت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن بيان الخلية أن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، مؤكدة أن «الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة».