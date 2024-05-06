الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للأونروا وسط غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد استهداف مركز قيادة قال إنه تابع لحركة حماس داخل موقع لوكالة الأونروا وسط قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "هاجم مركز القيادة التابع لحماس بعد توجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك".

وأفاد بأنه "تم التخطيط للهجوم وتنفيذه باستخدام أسلحة دقيقة وتجنب أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين".

وذكر أن "هذا المقر كان مركزا عسكريا ينقل الأسلحة إلى المسلحين في الأنفاق تحت الأرض".

وزعم أن حماس تستغل بشكل منهجي المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لأعمالها ضد إسرائيل.

وأشار أيضا إلى أن المقر الذي تعرض للهجوم كان بمثابة منطلق لعدد من العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في ممر وسط غزة في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع 3 جنود إسرائيليين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

كما أعلن عن إصابة 3 جنود إصابات خطيرة في القصف الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.