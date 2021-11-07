البرهان خلال لقاء وفد الجامعة العربية: ملتزمون بالتحول الديمقراطي وحماية مكتسبات الثورة

التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه ظهر اليوم، وفد جامعة الدول العربية، برئاسة أمينها العام المساعد السفير حسام زكي، وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.



وبحسب بيان صادر عن مكتبه، نقله موقع جريدة «السوداني»، مساء الأحد، جدد «البرهان» التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب.



من جانبه أوضح السفير حسام زكي، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي.



وقال إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، موضحًا أن الحوار كان جاداً، وأشار لنقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية.



وأكد السفير حسام زكي، على دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، وتراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.