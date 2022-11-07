زيلينسكي: المساعدة الإيرانية لروسيا تطيل أمد الحرب

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الأحد "إيران تدعم النظام الروسي الإرهابي وتساعد في إطالة أمد الحرب وبالتالي تطيل أمد التهديدات التي تواجه العالم بسبب العدوان الروسي".

وأوضح الرئيس الأوكراني إنه بدون دعم طهران لموسكو، فإن أوكرانيا "ستكون بالفعل أقرب إلى السلام".

وأضاف زيلينسكي إنه بدون تدخل طهران، سيكون حل أزمة الغذاء العالمية أو أزمة الطاقة أكثر واقعية. وأنه "يجب على كل من يساعد روسيا في إطالة أمد هذه الحرب أن يتحمل مسؤولية عواقب هذه الحرب ".

واعترفت طهران فقط يوم السبت الماضي بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لكنها تحدثت عن عدد قليل من القطع. وبعدها اتهم زيلينسكي طهران بالكذب.