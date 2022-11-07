المجر: لن ندعم جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا بالأموال المجمعة بصورة مشتركة

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن بلاده لن تدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة أوكرانيا من خلال الأموال التي تم جمعها بصورة مشتركة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن زيجارتو القول اليوم الاثنين في مؤتمر عقد بصوفيا، إن المجر قدمت الدعم لكييف على أساس ثنائي، وأنها سوف تستمر في القيام بذلك.



وقال إن بودابست تعارض أي ترتيب من شأنه أن يؤدي إلى تمويل مشترك مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.



جدير بالذكر أن المجر كانت أيدت في وقت سابق قرار الاتحاد الأوروبي بجمع الأموال بصورة مشتركة، لتمويل إجراءت تعافي التكتل من تداعيات تفشي جائحة كورونا.