رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة كمبوديا وإندونيسيا وتايلاند للمشاركة في اجتماعات دولية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه يعتزم زيارة ثلاث دول في منطقة جنوب شرق آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات دولية.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه خلال جولته إلى جنوب شرق آسيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، من المقرر أن يشارك كيشيدا في اجتماعات تتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا، وقمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم في إندونيسيا، واجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في تايلاند.



وعلى هامش هذه الفعاليات، يعتزم رئيس الوزراء الياباني عقد مباحثات ثنائية مع قادة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة لبحث قضايا عالمية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن أمن الطاقة والغذاء.



ووفقا لمصادر حكومية يابانية، من المقرر أن يعقد كيشيدا اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وسط تزايد التوترات بشأن كوريا الشمالية.



وتكثف تلك الدولة المسلحة نوويا، تجاربها الصاروخية الباليستية بوتيرة غير مسبوقة.



شي جين بينج، الذي بدأ الشهر الماضي، فترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات، باعتباره الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.



ولم يعقد شي أي قمة مع رئيس وزراء ياباني، بما في ذلك سلفا كيشيدا، شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا، لمدة ثلاث سنوات تقريبا، بسبب جائحة كورنا إلى حد كبير.