قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، إنه ما زالت قوات الاحتلال ترتكب المجازر، بحق أبناء الشعب الفلسطيني لليوم الـ32 على التوالي.

وأوضح خلال لقاء خاص له بفضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أنه وصل لمستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة أكثر من 110 شهداء، وأكثر من 120 إصابة معظمهم أطفال ونساء، مناشدا دول العالم لوقف هذا العدوان وتقديم المساعدات ولكن يبدوا أنه مستمر في هذا الصمت ويريد الحكم بالإعدام على الشعب الفلسطيني، في ظل الإبادة الجماعية التي تحدث بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك أزمة كبيرة فيما يتعلق بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والغذاء، ولا بد من فتح معبر رفح بشكل عاجل على مدار الساعة، منوها بأنه ما وصل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يكفي ليوم واحد.

وحول طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفى جراء عمليات القصف على المدنيين، قال: "إن أغلب الإصابات وصلتهم أشخاص مقطعي الأطراف، وحروق وإصابات غريبة، خاصًة بعد وصول أجساد مذابة إلينا فهناك أسلحة محرمة دولية يستخدمها الاحتلال، فضلا عن عدد كبير من الأطفال وبشكل خاص حديثي الولادة، وصلوا مختنقين إلى المستشفى نتيجة الغازات السامة التي تلقى عليهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعب فلسطين؛ نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الثلاثاء، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

https://www.youtube.com/watch?v=G-zMnkWj4So