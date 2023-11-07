قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال طلب من إدارة مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، إخلاءه تمهيدا لقصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن الإخلاء غير ممكن على الإطلاق، وأنه من المستحيل أن يتم نقل المرضى الذي يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وأشار إلى أن الاحتلال طلب إخلاء المرضى والطواقم والنازحين، موضحا أن حياة نحو 70 طفلا في المستشفى أصبحت في خطر شديد بسبب التهديد الإسرائيلي.

ولفت إلى مستشفى الرنتيسي هو المركز الوحيد لعلاج الأورام في غزة، موضحا أنه لا يوجد علاج لهؤلاء الأطفال في أي مستشفى آخر بقطاع غزة.

ونوه بأن من بين حالات الأطفال المصابة، توجد عشر حالات في العناية المركزة، و15 حالة مريض دم وسرطان تجت أجهزة دعم الحياة.

وشدد على ضرورة تدخل المنظمات الدولية لثني إسرائيل عن تهديدها بقصف المستشفى.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.