نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار أو سماح بدخول الوقود إلى غزة دون إطلاق سراح المحتجزين

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار أو السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، دون إطلاق سراح المحتجزين.

وزعم خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الجيش قصف الكثير من مواقع حماس»، مضيفا أن «حزب الله سيُقدم على أكبر أخطائه لو اختار الدخول إلى الحرب في غزة».

وقال إنه طلب من رئيس جمعية الصليب الأحمر العمل على إطلاق سراح المحتجزين بشكل فوري، وزيارتهم للتأكد من صحتهم وسلامتهم.

وأضاف: «أقول لأصدقائنا وأعدائنا، لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين، عائلات المحتجزين في كابوس مستمر ونعمل بكل الوسائل وفي كل الجبهات لإعادتهم إلى المنزل».

ولفت إلى أن «العملية العسكرية جزء حيوي في هذا المجهود»، متابعا أنه يطلع كل ممثلي دول العالم الذين يأتون إلى تل أبيب على ما وصفها بـ«الفظائع» التي ارتكبتها حماس.

وذكر أنه يتواصل بشكل مستمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معربًا عن تقديره لدعم الأخير والحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي لبلاده.

وأكمل: «قبل شهر وفي يوم 7 أكتوبر، فرضت علينا حرب ضارية من عدو فظيع قتلنا وذبحنا، وسوف يُدَمر ويُضرب بلا هوادة، سندمر كل القدرات العسكرية لحماس».

واختتم: «أدعو سكان غزة: اذهبوا إلى الجنوب، ولن ندخل الوقود أو العمال أو نوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين».