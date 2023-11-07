مجلس الأمن يفشل بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يتعرض من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 32 يوما.

ومجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة هي الجلسة الثالثة خلال شهر لبحث سبل وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال روبرت وود نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريحات عقب الجلسة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن مسألة وقف إطلاق نار إنساني طرحت في الجلسة، لكن لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة حولها في المجلس.

من جهته، صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، بأنه بطلب من بلاده والإمارات عقد المجلس جلسة لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.