وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس لن تحكم غزة بعد الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف قادة الحركة بكل مستوياتهم.

وأضاف جالانت، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "لدينا تصميم على تحقيق أهدافنا العسكرية مع مرور شهر على بدء الحرب"، داعياً المواطنين في شمال غزة للمغادرة إلى جنوبها.

وشدد جالانت على مواصلتهم الحرب "حتى الانتصار وإعادة المحتجزين"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه "لا صفقة إنسانية دون عودة المحتجزين إلينا".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم يحاربون في جبهة غزة، وقبالة الحدود مع لبنان، وأيضا في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنهم ليسوا معنيين "بفتح جبهة حرب مع حزب الله".

وتابع: "إذا اقترف (حسن) نصر الله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا".

ويأتي ذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد ما لا يقل عن 10328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا، في الضربات الإسرائيلية على القطاع.