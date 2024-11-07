 إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2024 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:05 ص


أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية دولة السعودية، ونقلوا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك