إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد



أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية دولة السعودية، ونقلوا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.