الشناوي : زد يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي

يرى الخبير التحكيمي احمد الشناوي أن محمود ناجي حكم مباراة زد والأهلي في الجولة الثانية للدوري أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لفريق زد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بالفوز على زد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية من الدوري والتي استضافها ملعب المقاولون العرب.

وأعترض فريق زد لعدم احتساب ركلة ضد كوكا لاعب الأهلي في الدقائق الأخيرة للمباراة ليؤكد الشناوي في التحليل التحكيمي الخاص بقناة أون سبورت أنه كان يتوجب على الحكم وحكم الفار احتساب الخطأ.

وقال الشناوي :" لاعب زد وصل للكرة ولاعب الأهلي اعاقه وبناء عليه فالكرة ركلة جزاء مستحقة لزد".