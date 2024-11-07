إصابة مقلقة تداهم إمام عاشور في مباراة الأهلي وزد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب إمام عاشورلاعب وسط الأهلي خلال مباراة فريقه أمام زد مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من بطولة الدوري، بإصابة عضلية.

ففي الدقيقة 73 غادر إمام عاشور الملعب محمولا على نقالة طبية، وهو يبدو عليه التأثر الشديد من آلام في العضلة الخلفية بالساق اليسرى، وجلس على مقاعد البدلاء واضعا الثلج لتخفيف آلام الإصابة.

وأجبر إمام عاشور المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استبداله بإشراك أكرم توفيق الذي دخل رفقة محمود كهربا الذي حل مكان الفلسطيني وسام أبو علي.

ويتقدم الأهلي على زد بهدف سجله طاهر محمد في الدقيقة 11.