 مصرع شخص صدمه قطار خلال محاولة عبوره السكة الحديد بالجيزة - بوابة الشروق
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مصرع شخص صدمه قطار خلال محاولة عبوره السكة الحديد بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:33 م

لقى شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار، خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخص في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة شخص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة، تفاجأ بقدوم القطار، والذي اصطدم بجسده، مما تسبب في مصرعه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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