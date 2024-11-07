وزير الإسكان السوري يبحث الاستفادة من تجارب مصر في إقامة المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري الدكتور حمزة علي، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون وآفاقه بين البلدين، والقضايا المتعلقة بقطاع الإسكان، بما فيها تجارب إقامة المدن الجديدة وطرق معالجة مناطق السكن العشوائي.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، تناول اللقاء الذي جرى على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة، تحديد آليات التعاون المشترك بين البلدين؛ بهدف تبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من التجارب، ومتابعة العمل والتنسيق المشترك، وتهيئة كل ما يلزم لذلك.
كما بحث الوزير السوري والوفد المرافق له مع فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، أوجه التعاون المستقبلية المأمولة بين الجانبين.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل البرنامج في إطار التعاون المشترك والقضايا النوعية التي تلامس المجتمعات المحلية والواقع البيئي والسكن والإسكان، وكذلك القضايا المتعلقة بصون الملكيات وتفعيل وتعزيز دعم مديريات المصالح العقارية في المحافظات والوثائق العقارية لديها.
وتخلل اللقاء طرح مجموعة من التصورات الأساسية للمرحلة القادمة تم تأطيرها ضمن رؤية مستقبلية تتضمن تحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان من خلال العمل على تقرير حالة الإسكان، ودون إغفال عمليه دعم كل ما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي والبحث بأساليب تطويرها وتنميتها.
كما تم التأكيد على دور المجتمع المحلي، وضرورة زيادة التوعية بهذا القطاع، والمشاركة والدعم لكل العاملين والفاعلين وأصحاب المصالح ضمن هذا الإطار.
وتتواصل أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة القاهرة حتى الثامن من نوفمبر الجاري، حيث ترأس الوفد السوري المشارك وزير الأشغال العامة والإسكان، وممثلون عن الوزارة، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.