أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على بنفيكا

أكد فينست كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن فريقه نجح في السيطرة على مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وقال مدرب بايرن ميونخ في تصريحات نشرتها صفحة النادي على تويتر: “ لقد سيطرنا على اللقاء، مباراة جيدة وفوز جيد !”.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن وفاة أحد المشجعين بعد مباراة الفريق الألماني، مع بنفيكا البرتغالي أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن ميونخ أن بعد نحو ساعة من نهاية المباراة، تلقى الفريق الألماني "الخبر المحزن" بوفاة أحد الجماهير وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأصيب المتفرج بالمرض قبل انطلاق المباراة وحصل على رعاية طبية طارئة في المدرجات قبل أن يتم نقله للمستشفى.

ونعى بايرن ميونخ المشجع في بيان أصدره على موقعه الإلكتروني، حيث ذكر: "بايرن في حالة حداد مع عائلاتهم".

ومن باب الاحترام، توقفت جماهير بايرن في المنطقة الجنوبية من الملعب، عن دعم الفريق بصوت مرتفع، خلال المباراة، على عكس المعتاد في المباريات.

وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل: "بالتأكيد هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم"، مشيرا إلى أن الجماهير أظهرت الاحترام المناسب بسلوكها.

وأضاف فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: "بعد المباراة، لم نحتفل كثيرا"، وأشار إلى أن الفريق اكتشف خبر وفاة المشجع بعد المباراة.

وعقب نهاية المباراة، أبلغ مذيع الملعب الداخلي، الجماهير الموجودة في الملعب، الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج، عن الحادث ولماذا كانت هتافات الجماهير غائبة.