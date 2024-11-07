الدفاعات الجوية الأوكرانية تحيد 30 طائرة مسيرة روسية

استهدفت عشرات الطائرات الروسية المسيرة العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم ليلي استغرق ثماني ساعات، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس، حيث واصلت روسيا قصفها المتواصل لأوكرانيا بعد نحو ألف يوم من الحرب.

وقال المسئولون، إن القوات الروسية أطلقت طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأوكراني من اتجاهات مختلفة وعلى ارتفاعات مختلفة، في محاولة واضحة لإثارة قلق سكان المدينة.

وقالت السلطات المحلية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية "حيدت" ثلاثين طائرة مسيرة، لكن الحطام المتساقط تسبب في إلحاق أضرار بمستشفى ومبان سكنية ومكتبية في العاصمة، بما في ذلك اندلاع حريق في الطابق الثالث والثلاثين من مبنى سكني.

وذكرت تقارير، أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح جراء الهجمات الروسية.





