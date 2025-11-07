 عمار معاذ: عبدالرؤوف أجاد مع الزمالك.. وناصر ماهر الأفضل - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟


النتـائـج تصويت

عمار معاذ: عبدالرؤوف أجاد مع الزمالك.. وناصر ماهر الأفضل

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:29 م | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:29 م

أشاد عمار معاذ، نجم الزمالك السابق، بالإدارة الفنية لأحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد عبدالرؤوف أجاد في اختيار التشكيل أمام بيراميدز فهو يعمل على التفاصيل الصغيرة في تدريبات الزمالك".

وأضاف: "تغييرات عبدالرؤوف أمام بيراميدز كانت جيدة، وناصر ماهر قدم أفضل مبارياته مع الزمالك أمام بيراميدز، وأداء محمد عواد أمام بيراميدز كان مفاجأة بسبب ابتعاده عن المباريات لفترة طويلة ويجب مشاركته أمام الأهلي في نهائي السوبر".

وأوضح: "رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات مستعدة لنهائي السوبر بشكل جيد، والروح والإصرار أهم ما يميز الفريق في هذه المرحلة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك