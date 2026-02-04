استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 5 مواطنين بينهم طفلة استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حييّ الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، استشهد 529 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1460 آخرين.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، بينهم شابان في العشرينات من العمر وطفل يبلغ 12 عاما، ونُقلوا جثثهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وتزامن القصف مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية في شرق ووسط وجنوب المدينة.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن قوة تابعة للواء ألكسندروني (3) تعرضت لإطلاق نار من مسلحين خلال عملية في منطقة "الخط الأصفر" شمال القطاع ليل الثلاثاء-الأربعاء، ما أدى إلى إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.