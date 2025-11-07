إدارة ترامب تطلب وقفًا طارئًا لأمر قضائي يُلزمها بتمويل برنامج سناب بالكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على إيقاف طارئ لأمر قضائي يطالبها بتمويل مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية التكميلي "سناب" بالكامل في نوفمبر الجاري.

وطلبت إدارة ترامب من محكمة استئناف اتحادية اليوم الجمعة، حظر الأمر القضائي وسط إغلاق الحكومة الأمريكية، فيما قالت بعض الولايات على الأقل إنها تتحرك بسرعة لإيصال الأموال إلى المستحقين.

وكان القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل الابن قد منح إدارة ترامب حتى اليوم الجمعة، لتنفيذ المدفوعات عبر برنامج سناب.

ولكن إدارة ترامب طلبت من محكمة الاستئناف تعليق أي أوامر قضائية تطلب منها إنفاق أموال أكثر من المتاح في صندوق طوارئ.