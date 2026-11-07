حقق المنتخب النيجيري لقب كأس العالم للناشئات، تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا المغربية.

وسجلت هدفي المنتخب النيجيري كل من أواوو بشيرو في الدقيقة 39، وأولويب وبي أوميجياكو في الدقيقة 47، فيما وقعت فوكي إيتو على الهدف الوحيد للمنتخب الياباني في الدقيقة 80.

وأصبح المنتخب النيجيري أول منتخب إفريقي يفوز بالبطولة عبر التاريخ، في إنجاز كبير للكرة النسائية النيجيرية.

وفي وقت سابق من اليوم، حقق المنتخب الكوري الشمالي المركز الثالث، عقب فوزه على نظيره البرازيلي بستة أهداف دون رد، في مباراة الترتيب التي أقيمت على نفس ملعب النهائي.